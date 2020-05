Schönwandt wird Schickler-Partner

Ab 1. Februar ist Schönwandt, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht, als "Partner sowohl in der Unternehmens- als auch in der Personalberatung für die strategische Weiterentwicklung des Klienten-Portfolios im In- und Ausland tätig".



Vor seiner Verlagsgruppe News-Tätigkeit war er neun Jahre CEO der rtv media group.



Die Schickler Beratergruppe analysiert Medienmärkte und begleitet Verlage durch Veränderungsprozesse. Die Gruppe lieferte unter anderem die Entscheidungsgrundlagen zur "Operation Redaktion" betitelten Reorganisation der WAZ in Deutschland.