Schneckerl, Soletti und Erdäpfelanalysen

Zwei Legenden bündeln ihre Kräfte ist man versucht zu denken. Wolfgang Hötschl, CEO von Kelly, setzt genau auf diesen Energie-Austausch. " Herbert Prohaska hat eine Bekanntheit von 99 Prozent in Österreich und ist das perfekte Testimonial für uns", argumentiert Hötschl die marken-relevante Intention dieser Bestellung.



Der "Chefanalytiker" zeichnet sich dadurch aus, dass er, wie Hötschl erläutert, "ein österreichisches Original und authentisch ist sowie Werte wie Familie, Freude an Bewegung und Lust am Leben in die Markenwahrnehmung mitbringt."



Der in diesen Tagen anlaufende Werbeflight - der am Sonntag, den 4. März 2013 mit einem Cover und einer zweiseitigen, bezahlten Geschichte zum Werbedreh in der Krone Bunt startete - kommt von Wirz, einer Agentur mit Expertise im Einsatz von Markenbotschaftern. Die Regie des Spots führte Stefan Ruzowitzky.



Dementsprechend ist TV das Trägermedium in der Kampagne. Maria Bauernfried, Marketingleiterin von Kelly's, skizziert die damit verbundene Strategie: "TV bietet uns die Basis, um den Konsumenten in weiterer Folge in allen möglichen Kanälen zu erreichen und Interaktion in Facebook, sozialen Medien sowie Präsenz im Radio, in Print und am Point-of-Sale zu schaffen."

