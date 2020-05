Schmelzpunkt A1

Das neue Markenbild wird vom neuen Logo und dessen derzeit acht Varianten, die den gesamten B2C- und B2B-Leistungskosmos umfassen, den Shops, dem Portal A1.net und der Serviceline 0800 664 100 geprägt. Sie sind die zentralen Kundenkontaktpunkte an denen, wie Ametsreiter erklärt, alle Kunden künftig das bekommen, was sie in der Vergangenheit begehrten: "einen Ansprechpartner, eine Lösung, einen Anbieter". Ametsreiter weiter: "Unsere neue Marke ist dafür ein klares Zeichen an unsere Kunden."