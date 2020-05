Schlechtere ORF-Quoten im März

APA11675670-2 - 28022013 - WIEN - ÖSTERREICH: ZU APA-TEXT II - "ORF eins-Info neu startet am 4. März Auftakt mit ?ZiB-Magazin? um 19.45 Uhr, neues Studio auch für ?ZiB 20?, ?ZiB 24? und ?ZiB Flashes?", Neue Sendung, neues Studio, neue Gesichter und eine neue Art der Info-Vermittlung ? in bewährter ?ZiB?-Qualität: So präsentiert sich ab Montag, dem 4. März, jeweils Montag bis Freitag, der neu strukturierte Vorabend in ORF eins. Ab 19.45 Uhr mit dem neuen ?ZiB Magazin? mit mehr Information aus dem In- und Ausland, aus Wirtschaft, Konsumentenschutz, Chronik, Technologie, Sport und Kultur. Präsentatoren des neuen Info-Magazins sind alternierend Christiane Wassertheurer und Gerhard Maier. Um 20.00 Uhr beginnt dann wie gewohnt die "ZiB 20", moderiert von Lisa Gadenstätter bzw. Roman Rafreider. Um 20.07 Uhr runden die wichtigsten Sportmeldungen des Tages das neue Vorabend-Infoangebot in ORF eins ab.Im Bild: Christiane Wassertheurer. - Veroeffentlichung fuer Pressezwecke honorarfrei ausschliesslich im Zusammenhang mit oben genannter Sendung oder Veranstaltung des ORF bei Urhebernennung. Foto: ORF/Thomas Ramstorfer. Anderweitige Verwendung honorarpflichtig und nur nach schriftlicher Genehmigung der ORF-Fotoredaktion. Copyright: ORF, Wuerzburggasse 30, A-1136 Wien, Tel. +43-(0)1-87878-13606 APA-FOTO: Thomas Ramstorfer

