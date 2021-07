"Wir sind mittendrin in der Überwachungsgesellschaft"

Wenn in Deutschland jemand gebraucht wurde, der den Leuten das Internet erklärt, dann war das in den vergangenen Jahren immer wieder ein Berliner Blogger mit rotem Irokesen-Haarschnitt: Sascha Lobo. Als Vorkämpfer des freien Netzzugangs schwärmte der Autor in Interviews, Beiträgen und Talkshows wortreich von der neuen Demokratisierung des Wissens. Und dann das: Anfang des Jahres postulierte Lobo in der F.A.Z.: "Das Internet ist kaputt". In seiner Abhandlung über die "digitale Kränkung" schrieb er: "Das Internet ist nicht das, wofür ich es so lange gehalten habe. Ich glaubte, es sei das perfekte Medium der Demokratie und der Selbstbefreiung. Der Spähskandal und der Kontrollwahn der Konzerne haben alles geändert."

Bei den Österreichischen Medientagen zeichnete Lobo, im Ton unterhaltsam, aber anhand schauriger Beispiele (siehe unten), das apokalyptisch anmutende Bild eines vernetzten "Plattform-Kapitalismus", der auf Überwachung, Kontrolle und Beeinflussung des User-Verhaltens setzt. Im KURIER-Interview erklärt Lobo, wie es zu seinem Umdenken kam und was der einzelne Internetnutzer dazu beitragen kann, um zu einer neuen "Ethik der Vernetzung" zu gelangen.

KURIER: Sie haben in Ihrem Vortrag den US-Sicherheitsexperten Bruce Schneier zitiert: " Überwachung ist das Geschäftsmodell des Internets". Maßgeschneiderte Werbung, die sich am Userverhalten orientiert, gibt es aber schon seit einigen Jahren. Warum hat die NSA-Affäre bei Ihnen zu diesem drastischen Umdenken geführt?

Sascha Lobo: Weil die Diskussion eine neue Qualität bekommen hat. Wenn die Überwachung von Staaten, auf Basis von Behörden, ausgeübt wird, dann ist ein weiterer Lebensbereich betroffen. Der Staat hat Macht über mich. Da können ganz ernsthafte Konsequenzen folgen aus der Überwachung und aus den Schlüssen, die man daraus zieht. Im privatwirtschaftlichen Bereich, den man übrigens nicht in allen Fällen von staatlicher Überwachung trennen kann, ist das so erst einmal nicht der Fall. Trotzdem greift das ineinander. Und der Grund, warum ich mittlerweile intensiv davor warne, ist natürlich, dass wir durch die Enthüllungen von Edward Snowden gesehen haben, dass wir nicht in eine Überwachungs- und Kontrollgesellschaft hineinschlittern, sondern dass wir seit vielen Jahren mittendrin sind und dass die negativen Folgen schon heute spürbar sind.

Dennoch: Marktforschung gibt es schon sehr lange und nutzeroptimierte Werbung im Internet schon seit Jahren. Warum warnen Sie gerade jetzt?

Dieses „Jetzt gerade“ ist ganz eindeutig Snowden geschuldet, der nicht nur für die Aufdeckung der staatlichen und behördlichen Überwachung viel geleistet hat, sondern dieses Thema ganz einfach in die Öffentlichkeit gebracht hat. Der Grund, warum auch die Überwachung durch Konzerne zu meinem Thema geworden ist, ist, dass man das in vielen Bereichen kaum mehr voneinander trennen kann. Unter anderem deswegen, weil viele große Konzerne daran arbeiten, diese Daten zu offenbaren, die dann von Geheimdiensten ausgewertet werden. Es gibt Zeugnisse von ersten, sehr frühen Treffen von US-Behörden mit Facebook. Und angeblich sogar strukturelle Einflussnahme von Nachrichtendiensten auf die Art und Weise, wie Facebook funktioniert. Ich kann das im Detail nicht beweisen oder nachvollziehen, es liegt aber vergleichsweise nahe, wenn auf einer Folie der NSA steht, Facebook sei das perfekte Überwachungstool. Ja, das stimmt auch. Das ist aber nicht nur die Schuld von Facebook, ich möchte Facebook nicht grundsätzlich verteufeln. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Überwachung von staatlicher Seite und von Konzernen ineinandergreift.

Wie lebt es sich nach der von Ihnen beschriebenen "digitalen Kränkung"? Haben Sie Ihr Nutzerverhalten geändert?

Mein Nutzungsverhalten hat sich geändert, in Teilen jedenfalls. Natürlich verschlüssele ich mehr. Vorher war das eher eine symbolische Angelegenheit, jetzt ist das auch eine ganz handfeste, substanzielle Kommunikationsangelegenheit. Und gleichzeitig versuche ich natürlich auch, mein Kommunikationsverhalten nach außen zu verändern. Ich schreibe viele Artikel, halte viele Vorträge, ich versuche viel Wissen in die Öffentlichkeit zu bringen über das, was dort passiert.

Es beherrscht aber wohl nicht jeder einfache Nutzer die Verschlüsselungstechniken, die Sie verwenden. Wahrscheinlich sind diese auch noch nicht einfach genug zu bedienen. Was kann man also tun?

Es ist tatsächlich leider wahr, dass zum Beispiel Mail-Verschlüsselung noch immer eine komplizierte Angelegenheit ist, auch wenn ein paar Nerds behaupten, das sei total einfach. Es hat bei mir eine Dreiviertelstunde gedauert, bis ich das alles einigermaßen eingerichtet hatte, und das alles nur, weil ich vorher schon theoretisch wusste, wie das praktisch funktioniert. Ich beschäftige mich den ganzen Tag privat und beruflich damit. Aber ich kann mir vorstellen, dass andere Leute länger brauchen und einfach aufgeben. Ja, es ist zu kompliziert. Ja, wir müssen es vereinfachen. Ja, da muss der einfache Bürger darauf warten, bis Verschlüsselung einfacher wird. Aber zum einen passiert es und zum anderen muss man nicht nur warten.