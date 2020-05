Sarkissova zeigte sich POpulär

Was passiert, wenn ein Trick-Billard-Spieler in „Die große Chance“ mit Queue und Kugeln Stöße vorführt? Richtig: Karina Sarkissova ergreift die Chance, das Ganze misszuverstehen und sich zu entblößen. In diesem Fall ihr Hinterteil. Natürlich tat sie so, als sei das rein zufällig passiert. Auf Twitter wurde der Vorfall als „Popo-Gate“ kommentiert. (Seit Watergate wird jeder Skandal wider jede Logik als „Irgendwas-Gate“ bezeichnet. Dabei war Watergate ja kein Water-Gate, also kein Wasser-Skandal, sondern der Name eines Gebäudes.)

Zurück zu Sarkissova: Kann ihr bitte irgendjemand vom ORF erklären, dass sie gefälligst die Wäsche anbehalten soll, und zwar nicht deshalb, weil wir den Anblick ihres nackten Fahrgestells nicht ertrügen, sondern weil wir diesen Anblick inzwischen auswendig kennen? Und kann irgendjemand vom ORF dem ORF erklären, dass es bei einer Aufzeichnung die Möglichkeit gibt, nackte Pöpsche und niveaumäßig ähnlich Geartetes rauszuschneiden?

Die Show hat derart billige Einlagen übrigens gar nicht nötig. Das Niveau ist bei dieser Staffel erstaunlich hoch. Da gibt es etwa den jungen Mann, der vor elf Jahren bei „ Starmania“ für den unfreiwilligen Humor zuständig war – und jetzt in der „Großen Chance“ als bestechend guter Singer/Songwriter mit Jason-Mraz-Hütchen auffällt.