Samsung mobilisiert Fussball-Fans und macht Marktforschung

atSamsung Österreich verlängert sein Fussball-Engagement in das Vereins- und Spielgeschehen von Amateur-Clubs. Nach dem im Frühjahr durchgeführen Samsung Cup Support geht die Marke mit Samsung Team Support an die Wurzeln des heimischen Rasenball-Sports. Das Ziel für die Teilnehmer an der Gewinnspiel-Promotion ist, so viele Fans wie möglich um sich zu scharen und mit diesen in den Wettbewerb mit den anderen Samsung-Fan-Communities zu treten.