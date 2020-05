Salzburger Dir in dir

Die österreichische Serviceplan Gruppe entwickelte dazu eine Media-Strategie, die den Buchungsprozess und das Incoming-Geschäft in der Region unterstützt.



Die Kampagne läuft seit 26. Oktober 2012 in Deutschland und Österreich. "Und geht mit der Kraft von 76 Millionen TV-Kontakten in Deutschland und 14 Millionen TV-Kontakten in Österreich an den Start", konkretisiert man bei Serviceplan das Kontakt-Volumen des Spots.



In die für SalzburgerLand definierte Media-Strategie ist das Plan.Net-Werkzeug ScreenPlanning integriert. Damit synchronisiert die Agentur TV- und Online-Leistungswerte. Mit dieser Harmonisierung erreicht die Agentur zweierlei: Einmal einen stringenten Bewegtbild-Planungsprozess. Weiters eine effizientere Kampagnen-Aussteuerung in den Kanälen TV und Online, die im Idealfall zu einer signifikanten Reichweiten-Erhöhung der Bewegtbild-Kampagne führt.



Andreas Winkelhofer, Marketingleiter International von SalzburgerLand, resümiert die laufenden Winterkampagne als "Integration und Innovation auf allen Ebenen".



Dann lass es schneien Frau Holle!



