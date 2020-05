Saalbach Hinterglemm checkt bei Foursquare ein

Das Prinzip Foursquare dürfte hinlängliche bekannt sein. Saalbach Hinterglemm vergibt in der Community an deren Mitglieder und nach deren drittem Check-In ein Badge.



Über die Region sind derzeit 35 Check-Ins verteilt. Dort erhalten Foursquare-Besucher Incentives und Give-aways.



Derzeit liefern vor allem die Bergbahnen des Skigebiets Inputs. Die Gastronomie scheint sich erst mit Foursquare anfreunden zu müssen, obwohl die Gäste aus Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, etc. die Check-In-Kultur durchaus im Reisegepäck mit sich führen.