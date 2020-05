Saak übernimmt von Baldauf Canon Austria-Leitung

Saak wechselt von Canon CEE, dessen Managing Director er war, an die Spitze von Canon Austria. Er ist ebenso wie Baldauf ein langjähriger Mitarbeiter des Konzerns. Saak arbeitet seit 1994 für Canon und war seit diesem Jahr vorrangig in der zentral- und osteuropäischen Region in Management-Funktionen tätig. Auch sein Weg führte durch Produkt- und Marketing-Management-Verantwortungsbereiche. Von 2008 bis 2010 war er Country Director der B2B-Business-Unit von Canon Eurasia in Istanbul.



Saaks Führungsaufgaben bei Canon CEE gehen an Hermann Anderl über, der, ebenso ein einstiger Canon-Produkt- und Marketing-Manager, zuletzt als Geschäftsführer von Océ Tschechien und Océ Slowakei, im Zuge der Zusammenführung von Océ und Canon wieder an seine beruflichen Wurzeln zurück kehrte.



atmedia.at