Russmedia launcht Pinshop24.at

atDer Name ist bewußt gewählt. Aus Reverenz dem Vorbild gegenüber. Und klarerweise gilt es, mit Pinshop24.at Erkennungs- und Wahrnehmungssynergien aus diesem Vorbild zu schöpfen. Allerdings kann man Pinshop24.at in diesen Vorweihnachtswochen auch als ein Art Adventkalender verstehen. Denn Russmedia hat die Online-Plattform als "digitales Schaufenster" geoutet, das zum 24stündigen Schaufensterbummel animieren soll, um an Trend- und Lifestyle-Produkte Gefallen zu finden.