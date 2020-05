Russmedia Digital baut impuls360 auf

impuls360 darf als Full-Service-Agentur für alle Kommunikationsaufgaben, die sich um Google AdWords, Facebook Marketing, E-Mail-Marketing, virale Werbung via YouTube sowie PR-Texte und alle in diesem Spannungsfeld anfallenden Werbemittel und -formate verstanden werden. Dazu gehört auch die Werbung des gesamten Mobile-Sektors.



Das Leistungsvolumen der Agentur ist in Paketen verpackt. Die Einstiegsschwelle in die impuls360-Kommunikationsperformanz liegt bei 139 Euro.



Die Aufgaben der Agentur drückt dessen Leiter Florian Salzmann so aus: "Wir wollen für unseren Klienten Neukunden gewinnen, ihre Sichtbarkeit im Internet erhöhen und sie dabei unterstützen, mehr Umsatz zu erzielen. Es ist der messbare Unternehmenserfolg unserer Kunden im digitalen Bereich, der im Mittelpunkt unserer Bestrebungen steht". Also bekannte Performance-Maximen.



Gerold Riedmann, Geschäftsführer von Russmedia Digital, akzentuiert die impuls360-Aufgaben noch und nimmt eine Abgrenzung vor: "Wir verkaufen unseren Kunden keine Print-Anzeigen, keine Werbebanner und keine Zwangs-Kombis".



Salzmann verkürzt das Agentur-Arbeitsprinzip auf "messbare Erfolge für Kunden zu planbaren Kosten".



atmedia.at