RTL II gilt als stärkstes Social TV-Programm

RTL II hat auch, wie das Goldmedia-Ranking zeigt, vier Formate unter den zehn, die meiste Social Media-Interaktion generierenden TV-Formaten in Deutschland. Mit Guten Zeiten schlechte Zeiten und Das Supertalent von RTL finden sich sechs Formate von RTL Deutschland unter diesen zehn als Social TV-Angeboten titulierte Sendungen.



ProSieben/SAT.1 ist klarerweise mit der als Social TV-Projekt definierten Show The Voice of Germany ganz vorne dabei. ProSieben genauso wie Viva aufgrund des theoretisch hohen Social Media-Potenzials bestimmter Zuschauer-Schichten scheinen noch wenig überzeugt von Sinnhaftigkeit derartiger Interaktion zu sein. Was verständlich ist. Eine derartige Second Screen-Interaktion schränkt die Werberezeption und damit die Wirkung der in den Formaten eingebetteten Werbeformaten ein.



Wie Goldmedia eruierte werden Twitter und die genannten Apps häufiger und intensiver parallel zum linearen TV-Konsum eingesetzt. Facebook wird hingegen vom Sendezeitpunkt unabhängig genutzt.