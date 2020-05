RTL-Dschungelshow macht online Quote

Die intensivste Nachfrage generierten die Videos " Joey ist Dschungelkönig", "Dschungelprüfung Olivia und Georgina" und "Schatzsuche von Claudelle und Patrick". Auf RTLNow.de schlug sich die erste Episode des Formats, "Der Einzug ins Camp", mit "über einer Million Videoabrufen" nieder.



In den mobilen Medien des Senders verdoppelten sich während der Ausstrahlung der jüngsten Staffel und verglichen zum vorjährigen Dschungel-Show die Zugriffe. RTL Deutschland weist hierfür 3,2 Millionen VideoViews aus.



Die Social Media-Aktivität wird mit 1,45 Millionen Aktionen und Reaktionen beziffert. Die Community zur Show besteht nun aus "über 540.000" Mitgliedern. Die zu Ende gegangene Staffel schlug sich in insgesamt "rund 300.000 Tweets" und bis zu 23.000 Tweets pro Sendung nieder.



Zurück zum TV: In Österreich war Ich bin ein Star in der Woche von 21. bis 27. Jänner 2013 das meistgesehene Format aller Privatsender in der Zeit nach 21 Uhr. Die Show lockte in dieser Woche zwischen 264.000 und 360.000 Zuschauer nach 22 Uhr vor die TV-Geräte.



Zur Werbevermarktung konstatiert der Sender, dass die Auslastung des Inventars "bereits zur Halbzeit so hoch war, wie in der gesamten Staffel 2012 und am Ende deutlich über jener der Vorjahre lag".