RTL Deutschland stützt RTL Group

Unterhalb der Umsatz-Ebene spiegeln die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen des Konzerns die wirtschaftlichen Herausforderungen verschiedenster Medien-Märkte außerhalb Deutschlands wider. Abschreibungen, niedrigere Werbeerlöse, höhere Programm-Investitionen, etc. aus den Märkten Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Spanien, Ungarn und Kroatien beeinflussen das Gruppen-Ergebnis auf EBITA-, EBIT- und Nettogewinn-Ebene.



So ging der Nettogewinn von 795 auf 690 Millionen Euro um 13,2 Prozent zurück.



Ungeachtet dessen beschloß der Verwaltungsrat der RTL Group die Ausschüttung einer Dividende im Ausmaß von 1,6 Milliarden Euro am 7. März 2013. Diese Ausschüttung erfolgt aus dem Liquiditätsbestand der Gruppe sowie vorfinanziert durch Bertelsmann.



Die RTL Group betreibt gegenwärtig "mehr als 200 Websites", die im Schitt "61 Millionen Unique User pro Monat" erreichen. Mit diesem Angebot und dieser Reichweite wurden 2012 "mehr als 2,4 Milliarden Video Views" generiert. Das sind um 25 Prozent mehr als 2011. Die Mobile Video Views in Deutschland legten um "58 Prozent auf 118 Millionen" zu.