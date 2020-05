Roloff wird Vikom-Präsidentin

Roloff ist seit 1993 in der Allianz Gruppe für die Unternehmenskommunikation verantwortlich und gehört seit 1997 dem Vorstand des Verbandes an. Von 2001 bis 2008 war sie bereits dessen Präsidentin.



Darüber hinaus wurden Christa Danner (FH Wien), Raphael Draschtak ( Industriellenvereinigung), Martin Himmelbauer (Casinos Austria), Michael Hlava ( Austrian Institute of Technology), Christian Schrofler (Voith Paper) und Birgit Snizek (Der Verlag) in den Vikom-Vorstand gewählt.