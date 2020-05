Rocket Internet launcht CupoNation.at

CupoNation.at vertreibt Preisnachlaß-Produkte der Marktsegmente Elektronik, Bekleidung, Dienstleistungen, Wellness, Reisen und Literatur. Das Coupon-Sortiment besteht derzeit, laut Rocket Internet, aus Preisreduktionsangeboten von Retailern wie Thalia, Quelle, Humanic, DaWanda, Babywalz, ToysRUs, HSE24, JollyDays und dem Online-Sprachkurs Lingorilla.



CupoNation wurde vor dem Anfang März erfolgten Markteintritt in Österreich bereits in den Märkten Brasilien, Indien, Spanien, Italien und Polen angeboten und von Rocket Internet in diesen Märkten aufgebaut.



CupoNation.at soll eine, wie Country-Manager Felix Seiler erklärt, Wissenslücke von Verbrauchern, die sich um Rabatte und Gutschein-Deals dreht, schließen und "über aktuelle Schnäppchen und Angebote informieren".