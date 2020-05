Riedl berät meinKauf.at

Die Gründer und Geschäftsführer von meinKauf.at Markus Pichler und Markus Prinz installieren Riedl als "Mitglied des Boards" und machen sich dessen Online- und Medien-Business-Kompetenzen zunutze, um die Prospekte-Plattform "über die Grenzen Österreichs hinaus zu etablieren".



Der Österreicher war vom Jahr 2000 an in der Verlagsgruppe Holtzbrinck und von 2005 bis 2008 Geschäftsführer der in Berlin erscheinenden Tageszeitung Der Tagesspiegel tätig. Nach der VZ Netzwerke-Übernahme durch Holtzbrinck wechselte Riedl zu studiVZ.



atmedia.at