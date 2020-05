Renault Clio sprengt den Rahmen

atEinerseits steht die Vienna Autoshow bevor. Andererseits blieb der Auto-Absatz in den vergangenen Monaten unter seinem sonst üblichen Niveau. Daher begegnen Konsumenten in diesen Tagen in allen Media-Kanälen PKW-Werbung. Renault Österreich wählt angesichts dieses intensiven, kommunikativen Grundrauschens den Schauplatz Strasse für eine Sonderwerbeform auf Rolling Boards, die auf ihre Art die Redensart "den Rahmen sprengen" veranschaulicht.