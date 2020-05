Reiter PR nun Teil des LewisPR-Netzwerkes

Das globale Partnernetzwerk Lewis+ expandiert. In den vergangenen Monaten kamen Agenturen aus Österreich, Südkorea und Taiwan hinzu. Die Partnergruppe besteht nun aus insgesamt neun Agenturen. Lewis+ ist nun mit eigenen Büros oder durch Partner in 77 Ländern weltweit aktiv.

Als österreichische Agentur ist Reiter PR mit Sitz in Wien neu dabei. Die von Thomas Reiter 2004 gegründete Agentur betreut einen breitgefächerten Kundenstamm - unter anderem willhaben.at, Business Circle, wogibtswas.at, coffeecircle.com, Up to Eleven und PM Factory.

"Die Aufnahme drei weiterer Agenturen in das Lewis+-Partnernetzwerk ist Teil unserer Strategie, Kunden künftig noch umfassender und schneller bedienen zu können", erklärt Andres Wittermann, Executive Vice President bei LEWIS PR, in einer Aussendung. "Bei den aktuellen Lebenszyklen vieler Produkte ist es für Unternehmen essentiell, dass Kampagnen in vielen Märkten gleichzeitig zünden. Unser Netzwerk hilft, Roll-Outs voranzutreiben. LewisPR kann nicht überall vertreten sein: Hier springt Lewis+ ein."

Weitere Agenturen des Netzwerks befinden sich in Dänemark, Israel, Russland, Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko, Paraguay, Peru sowie Venezuela.