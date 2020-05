Reiter PR betreut Coffee Circle

at, deReiter PR unterstützt das Social Business-Start-up Coffee Circle mit Kommunikation im Wahrnehmungsaufbau in Österreich. Martin Elwert, Moritz Waldstein-Wartenberg und Robert Rudnick expandieren Coffee Circle, einem Unternehmen, das äthiopischen Kaffee verkauft und aus dessem Umsatz wiederum Hilfsprojekte zur Stimulierung der Kaffeeproduktion in Äthiopien finanziert werden, nach Österreich.