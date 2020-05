Reichl und Partner stärkt Online-Media-Team

atThomas Golla ist als Online Media Director im Media-Team von Reichl und Partner in Linz tätig. Er ist seit November 2012 für das Kreativ-Unternehmen tätig, das sich durch Investitionen im Online-Bereich auf der Ebene Multimedia-Strategien weiter entwickeln will. Denn dieser Bereich nimmt, wie Geschäftsführer Rainer Reichl dazu anmerkt, "eine immer wichtigere Position in der Kampagnenplanung ein".