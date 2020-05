Red Bulls Salute in 30 TV-Märkten live

at, intIn Zentral- und Nord-Europa sowie in den USA wird Red Bulls Salute, das Final-Turnier der besten aus der European Trophy hervorgegangenen Eishockey-Mannschaften, übertragen. Diese Champions League auf Eis - hier sollte die UEFA drüber lesen - läuft von 13. bis 16. Dezember 2012 in Wien und Bratislava. In Österreich und Deutschland wird das Turnier von Servus TV und in der Schweiz vom Schweizer Sportfernsehen SSF und in den USA von ESPN live übertragen.