Red Bull Media House wird Rallye-Promoter

at, intRed Bull dehnt sein Motorsport-Engagement aus und expandiert seine Marken- und Medienpräsenz in der FIA WRC-Meisterschaft. Diese Rallye-Rennserie bekam nach dem Rückzug des früheren Titelsponsors und des Vermarkters mit dem Red Bull Media House und der the sportsman media group zwei neue Promotoren, die für alle kommerziellen Aspekte dieser Weltmeisterschaft verantwortlich sind.