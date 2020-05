Red Bull Media House führt Speedweek digital weiter

Der, wie es heißt, "überwiegende Teil der Redaktion" wird seine Arbeit bei dem Online-Titel fortsetzen. "Zeitgleich mit dem Ende der Formel-1-Saison in Interlagos schließen wir das Kapitel Print und widmen uns mit Vollgas der Motorsport-Website", kommentiert Günther Wiesinger, Chefredakteur der Speedweek, den Abschied vom Gedruckten.



Im Mai 2012 war das Magazin zuletzt relauncht worden. In diesem Monat übernahm auch der Red Bulletin Verlag das kaufmännische Ruder inklusive Marketing, Vertrieb und Sales. Der Sitz der Redaktion blieb unverändert in der Schweiz.



Und mal ehrlich: Speedweek und Digitales passt eindeutig besser zusammen.



