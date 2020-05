Red Bull Media House bekommt Eder

atChristian Eder setzt seine langjährige - setzt man Internet-Jahre für seine Laufbahn an - "jahrzehntelange" Online-Karriere in Österreich im Red Bull Media House als Verkaufsleiter Digitale Medien fort. Um seine berufliche "Timeline" in der Online-Vermarktung zu präzisieren: es sind "mehr als zehn Jahre". Zeigt er sich deshalb via Schwarz-Weiss-Bild?