Red Bull ist Social Video Champion

Goviral listet im Social Video Equity-Index hundert Brands auf, die nachweislich über kreative Visionen und adäquate Strategien verfügen. "Aber es sind wirklich wenige Marken, die auch die magische Formel finden mit der Konsumenten und Zielgruppen exakt auf die Art und Weise angesprochen werden, wie diese auch angesprochen werden wollen", kommentiert der Branded Content-Spezialist das vorliegende Ergebnis. Red Bull hat 2012 die richtige Balance aus Vision und Innovation gefunden.



Grundlage dieser Rangordnung ist das aktuelle Interbrand-Marken-Ranking. Dort ist beispielsweise Coca-Cola auf dem ersten Platz. Im Social Video Equity-Report ist die Marke auf dem achten Platz zu finden. Red Bull wiederum gehört nicht zu den aktuellen Interbrand-Top-100.



Apple schafft es nur auf Platz elf. Die akribisch, in den vergangenen zwei Jahre in der Positionierung und Wahrnehmung modernisierte Duft-Marke Old Spice landete dagegen bei Goviral auf dem sechsten Rang und der derzeit hartnäckigste Mitbewerber von Apple im Smartphone- und Tablet-Markt Samsung liegt auf der fünften Position.



Das vorliegende Goviral-Ranking zeigt jedoch auch, welche Marken mit Content und in Social Media-Umfeldern Marken-Interaktion und Konsumenten-Engagement generieren und gleichzeitig, in unterschiedlichem Ausmaß, die klassischen und "ausgetretenen" teuren Kommunikationskanäle verlassen, um Konsumenten zu folgen.



Um nochmals auf Baumgartner und Red Bull Stratos zurück zu kommen. Goviral hält dieses Abenteuer als paradigmatisch für künftiges Brand-Storytelling.

atmedia.at