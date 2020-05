Reckitt Benckiser-Media-Etat bei Initiative

Diese Etat-Entscheidung für die genannte Region fiel im Rahmen der jährlichen Ausschreibung des Etats. Reckitt Benckiser beauftragte bereits Initiative bereits im 2012 in Deutschland mit Media-Management-Aufgaben.



Dieser Etat wurde nun auf die Märkte Österreich und Schweiz erweitert und betrifft das gesamte Markenportfolio des Markenartiklers.



"Synergien und Tools haben für diese Entscheidung eine große Rolle gespielt. In Deutschland punktete Initiative mit einer intelligenten Einkaufsstrategie", argumentiert Thorsten Müller, bei Reckitt Benckiser für Media und Kommunikation in der Region Central Europa verantwortlicher Manager, die Entscheidung und erfolgende Media-Konsolidierung.



atmedia.at