Real Madrid pflegt das Nivea-Men-Marken-Bild

Diese Neupositionierungsarbeiten beginnen im April 2013. Nivea Men erhält dann ein neues Design und tritt mit dem Slogan It starts with you/Es beginnt mit dir auf.



Das Real-Madrid-Nivea-Bündnis soll, wie Ralph Gusko im Zuge der Sponsoringvertrag-Unterzeichnung mit Real Madrid-Präsident Florentino Pérez erklärte, "weit über das Spielfeld hinausgehen". Man will, wie er weiters erklärte, "Erfolgsmomente und große Emotionen miteinander teilen".



Als erste Botschafter der Marke treten die beiden Spanier Alvaro Arbeloa, Sergio Ramos, zwei Welt- und Europameister, sowie der Brasilianer Marcelo und der Argentinier Gonzalo Higuain auf. Sie werden demnächst in einem TV-Spot zu sehen sein.



Beiersdorf intensiviert damit seine Markenführungstätigkeit im internationalen Fussball. Für Nivea Men bestehen Partnerschaften mit dem Deutschen Fussball Bund, dem Trainer des deutschen Nationalteams Joachim Löw, dem AC Milan und den beiden Nationalmannschaften von England und der Ukraine.



