Rapid-Stadion wird Allianz-Arena

Allianz wurde am Freitag, den 6. Juni 2014, als neuer Partner des SK Rapid und als Namensgeber des künftigen Stadions, das von den Fans in Weiterführung der bisherigen Gesprächstradition St. Allianz betitelt werden könnte, vorgestellt.



Der Erwerb dieses Namensrecht wird als zentraler Bestandteil der Marketing-Partnerschaft zwischen dem Club und dem Finanzdienstleistungsunternehmen dargestellt. Zwischen diesen beiden Partnern wurde eine langfristige Beziehung vereinbart. Das neue Rapid-Stadion soll ab 2016 den Namen Allianz Stadion tragen.



St. Allianz ist die sechste Spielstätte, die international den Namen des Sponsors trägt. Die nächste ist, wie die meisten wissen werden, die Heimstätte des FC Bayern München, die Allianz Arena. Darum heißt es auch in Wien Allianz Stadion.



Der Finanzdienstleistungskonzern unterstreicht damit sein Engagement im Spitzensport und insbesonders im Fussball.



Und theoretisch könnten alle St. Hanappi-Fans bereits am 6. Juli 2014 ihr geliebtes Stadion, ihre vertrauten Sektoren, Kurven, Steh- und die unbequemen Sitzplätze im einem letzten Spiel gegen die Grünen aus Schottland, gegen Celtic Glasgow, ausgiebig beweinen.