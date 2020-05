Rapid gegen Austria in 3D

Das 3D-Derby steht allen Sky-Abonnenten und den UPC Digital-TV-Kunden zur Verfügung. Parallel zur 3D-Ausstrahlung wird das Match in HD auf Sky Sport HD und TV-Standard-Qualität auf Sky Sport zu sehen sein.



Kai Mitterlechner, Geschäftsführer von Sky Österreich, betont, dass diese Premiere als "Maßstab in der TV-Fussball-Berichterstattung" zu werten ist und die "Innovationsführerschaft" des Senders unter Beweis stellt.



Rapid und Austria treffen in dieser Bild-Qualität am 18. Februar 2012 um 18 Uhr aufeinander. Voraussetzung, um das Spiel in 3D zu sehen ist, ein 3D-fähgies TV-Gerät und die obligate Brille.



atmedia.at