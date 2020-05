Puma trennt sich von Koch

Hier lohnt es sich näher hinzublicken. Am 30. November 2012 verließ Jochen Zeitz den Verwaltungsrat von Puma SE. Er baut Koch zu seinem Nachfolger im Unternehmen auf und übergab ihm im März 2011 den Vorstandsvorsitz im Sportartikel-Konzern. Zwölf Tage nach dem offiziellen Abgang Zeitz aus dem Verwaltungsrat beschließt das Kontroll-Gremium des Konzerns Koch das Misstrauen auszusprechen und ihn seiner Ämter zu entheben.



Hier zeigt sich Folgendes: Zeitz langjähriger, starker Schatten im Konzern reichte für eine starken Nachfolger Koch nicht aus; Kochs Schonzeit als CEO war extrem kurz, da dem Verwaltungsrat die Umsetzung des Restrukturierungsprogramms zu wenig effektiv zu sein scheint, die sich obendrein in einem zuletzt veröffentlichten Gewinneinbruch manifestierte; oder Zeitz konnte Koch im Verwaltungsrat nur noch bis zu seinem eigenen Austritt aus dem Gremium halten und wusste, dass Koch nach seinem Abgang eine kurze Zeit als CEO beschieden wäre und um die Optik zu wahren, seinen als "Ziehsohn" titulierten Nachfolger nicht selbst "opfern" zu müssen, erledigt der Verwaltungsrat diesen Schritt zwölf Tage nach Zeitz Austritt aus dem Verwaltungrat. Aller Vorraussicht nach trauen die Aktionäre dem 1979 geborenen Koch die geplante Repositionierung Pumas im Sport und die notwendige Expansion in Asien nicht zu. Oder der Verwaltungsrat beendet die Ära Zeitz auf diese Weise. Aber das sind nur Überlegungen zu diesem überraschenden Abgang Kochs.



