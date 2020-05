Puma-Etat für Yamaoka PR

Die Agentur wird für Puma an der Repositionierung der Marke mitwirken. Gemäß diesem Ziel wird im vor uns liegenden Jahr die mit "Nature of Performance" betitelte Kampagne realisiert. Sie ist ein Indiz dieser Repositionierung und die Rückführung der derzeit etwas angeschlagenen Marke in den Sport.



Yamaoka soll mit einem Team Puma in den Zielgruppen-Segmenten Teamsport, Fitness, Running, Golf, Lifestyle sowie deren Testimonials - Sprinter Usain Bolt, die Sängerin Fernanda Brandao sowie Marco Reus, Spieler, und Jürgen Klopp, Trainer, von Borussia Dortmund - betreuen.



