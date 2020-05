Puls 4 steigert Champions League-Reichweite

atMit der Live-Übertragung des Champions League-Spiels zwischen dem deutschen Meister Borussia Dortmund und Real Madrid erreichte Puls 4 am Dienstag-Abend des 6. November 2012 eine Maximal-Reichweite von 409.000 Zuschauer ab zwölf Jahren. Die Durchschnittsreichweite in diesem Publikumssegment betrug in der zweiten Halbzeit 365.000 Zuseher.