Puls 4 restrukturiert Kommunikation

Consemüller kehrte Anfang 2012 in das Medien-Unternehmen nach dreijähriger Selbständigkeit zurück. Sie war von 2002 bis 2008 Marketingleiterin von SevenOne Media Austria.



Neben Pasquali-Campostellato, die für die Unternehmens- und Programmkommunikation verantwortlich ist, wurden die Bereiche B2C-Marketing mit Ulrike Sigl, B2B Marketing mit Claudia Krügel und On-Air Promotion mit Simone Sperrer und Karin Kainzbauer besetzt.



Sperrer und Kainzbauer konnten für den von ihnen geleiteten Bereich, der quasi die Inhouse-Agentur der Sendergruppe darstellt, Jan Hosa als Kreativdirektor gewinnen. Er wechselte von der Agentur Brainds in das Medien-Unternehmen, in dem Sperrer und Kainzbauer seit mehreren Jahren tätig sind.



Sigl, seit 2006 im Marketing von ProSiebenSat.1 Austria tätig, wechselte aus dem B2B- in das B2C-Marketing-Management. Krügel, die ihr in die Leitung des B2B-Bereichs nachfolgte, ist seit 2003 im Unternehmen tätig.



atmedia.at