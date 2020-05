Puls 4 mischt in der Wahlberichterstattung mit

atIn Niederösterreich und Kärnten wird am 3. März, in Tirol am 28. April und in Salzburg am 5. Mai gewählt. Dann folgt die Nationalratswahl. Diese fünf Urnen-Gänge machen 2013 zum "Super-Wahljahr". Puls 4 mischt in der den Wahlen vorhergehenden Meinungsbildungsprozessen mit. Dazu setzt der Sender auf die Programm-Formate Guten Abend Österreich sowie Pro und Contra. Darüber hinaus wird die Infotainment-Show Guten Abend Österreich an den Wahl-Sonntagen in Spezial-Sendungen umfunktioniert.