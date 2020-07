Puls 4: Milborn moderiert "Pro und Contra"

Corinna Milborn moderiert ab kommendem Montag die wöchentliche Live-Diskussion "Pro und Contra - Der AustriaNews Talk" des Privatfernsehsenders Puls 4. Sie folgt damit Manuela Raidl nach, die sich von Puls 4 verabschiedet hat, um sich "neuen Herausforderungen zu stellen und ihr Studium zu beenden".



Milborn, bisher stellvertretende News-Chefredakteurin und Moderatorin für den "Club 2" des ORF, hatte am vergangenen Montag bereits gemeinsam mit Presse-Chefredakteur Rainer Nowak ein 50-minütiges Interview mit Frank Stronach auf Puls 4 geführt. Sie soll sich bei dem Privatsender auch "federführend in die Vorbereitung der Nationalratswahl-Berichterstattung 2013 einbringen"



In ihrer ersten "Pro und Contra"-Sendung diskutiert Milborn am Montag mit Globalisierungskritiker und Bestseller-Autor Jean Ziegler zum Thema "Ungerechte Welt: Warum werden die Reichen immer reicher, die Armen immer ärmer?". Zudem begrüßt sie Staatssekretär Reinhold Lopatka ( ÖVP), die politische Aktivistin Jutta Ditfurth sowie den Journalisten Eric Frey.