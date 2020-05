Puls 4 dankt Image auf

atMit und in einer Imagekampagne thematisiert Puls 4 seinen Geburtstag. In zwei Sujets wird daher ordentlich gevierert. Der Sender rückt darauf seine Moderatoren, pro Sujet vier, ins Bild und schickt sie vordergründig mit drei statt vier Botschaften - was im Gesamtkontext der Kampagne inkonsequent wirkt - in den Markt.