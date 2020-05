ProSiebenSat.1-Gruppe erwirbt X-Games-Rechte

int, deESPN verkauft Medienrechte an sechs Extrem-Sport-"Olympiaden" der Turnierserie X-Games an die ProSiebenSat.1 Gruppe. Im Zuge dieses Rechteerwerbs kauft der Konzern Pay-TV, Free-TV. und Video-on-Demand-Rechte. Sie betreffen zwei Winter-Turniere in den USA und Frankreich sowie vier Sommer-X-Games in Brasilien, Spanien, Deutschland und den USA. Die Sommer-Turniere in München und Barcelona werden im Zielgruppen-Pay-TV-Angebot ProSieben Fun exklusiv gezeigt.