Pro-Kopf-Kaufkraft der Europäer: 13.100 Euro

Pro-Kopf-Kaufkraft 2011 - Eurozone

Luxemburg - 30.700 Euro Österreich - 18.800 Frankreich - 18.700 Belgien - 18.400 Deutschland - 18.400 Finnland - 17.700 Irland - 17.000 Italien - 16.300 Niederlande - 16.200 Zypern - 12.600 Spanien - 12.500 Griechenland - 11.000 Portugal - 9.400 Slowenien - 9.300 Malta - 8.900 Slowakei - 5.200 Estland - 5.000

Quelle: RegioData Research

Der vorliegende Kaufkraft-Vergleich kommt von RegioData. Darin ausgewiesen ist beispielsweise, dass das gesamteuropäische Kaufkraft-Wachstum von der Leistunskraft der großen Volkswirtschaften Deutschland, Frankreich, etc. abhängig ist. Beide lieferten, das ergab wiederum die Wachstumskumulation von Finanzkrisen-Jahr 2007 an, im Schnitt in den vergangenen fünf Jahren 1,5 Prozent Kaufkraft-Zuwachs jährlich.



Deutschland verfügt vor Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien die größte absolute Kaufkraft der als "Big Five"-Volkswirtschaften definierten Länder.



Österreichs absolutes Kaufkraft-Volumen 2011 wird von RegioData mit 158 Milliarden Euro beziffert. Das sind zwei Prozent des gesamten Kaufkraftvolumens Europas.



In der Pro-Kopf-Kaufkraft-Statistik sind jedoch auch klare Verlierer ausgewiesen. Irland verlor in der Fünf-Jahres-Berechnung im Schnitt 0,9 und Griechenland 0,4 Prozent pro Jahr. Während Irland 2011 zwei Prozent Kaufkraft-Wachstum zu verzeichnen hatte, verloren die Griechen drei Prozent.



