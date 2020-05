Print-Werbedruck stagniert

atAllerdings nur im November 2012. Ein Rückblick auf die Werbedruck-Entwicklung in diesem Monat liefert die aktuellste Ausweisung des Goldbach Electronic Media Index (GEMI) Austria. Dort werden die Brutto-Werbeinvestitionen für Print im November in einen Index-Wert umgerechnet, der ident mit jenem aus dem Vormonat Oktober ist. Während der Print-Druck gleich blieb, stiegen alle anderen, in diesem Werbedruck-Barometer ausgewiesenen Media-Gattungen. In dieser Umgebung bekommt die Print-Entwicklung einen bestimmten interpretatorischen Akzent.