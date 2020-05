Prantner bilanziert

In die Leistungsbilanz gehören weiters die TVThek, der Teletext und die iPhone- und iPad-App der TVthek.



Die Video-on-Demand-Plattform TVthek generierte im vergangenen Jahr im Schnitt 8,8 Millionen Vidoe-Abrufe pro Monat. In der jüngsten vorliegenden Online-Reichweiten-Studie ÖWA Plus ist die Plattform mit 561.000 monatlichen Nutzern und einer Reichweite von 9,9 Prozent an der österreichischen Internet-Gemeinde ausgewiesen.



Die App der TVthek, so Prantner, wird von "knapp 150.000 Kunden" genutzt. Im Dezember 2011 wurden über die App 1,15 Millionen Video-Abrufe oder 12,8 Prozent aller TVthek-Abrufe erzeugt.