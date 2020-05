Post erweitert mit App Prospekt-Werbewirkung

Nach Installation der App können die in Post Kuvert in den eingelegten Prospekten über das, die erweiterten Inhalte gekennzeichnende Symbol P mittels Smartphone-Kamera genutzt werden.



Dieser Crossmedia- und Mehrwert-Service für unadressierte Mailings stammt aus dem Alive-App-Geschäftsfeld, des in Wien ansässigen Unternehmens ad2book. Das Unternehmen stattet zuvor die deutsche Zeitung Rheinische Post mit einer vergleichbaren App aus.



atmedia.at