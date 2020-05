Pool-Weltmeisterin Ouschan gibt Injoy Schub

Die Fitnessmarke Injoy, jüngst von Stiftung Warentest mit "gut" bewertet, steht für gezieltes und gesundheitsorientiertes Muskeltraining und verfügt in Österreich über 37 Standorte. Alle Studios sind nach einem bewährten Franchisesystem inhabergeführt. "Neben Ausdauer und einem stabilen Rumpf, ist besonders eine starke Rückenmuskulatur für den Erfolg in meiner Sportart ein entscheidender Faktor", so Jasmin Ouschan. Die Erfolgsbilanz der 28-jährigen Kärntnerin kann sich sehen lassen: Sie war jahrelang die Nummer eins der Damen Weltrangliste, Weltmeisterin, 29-fache Europameisterin, sie holte acht Titel auf der Profi-Tour und gewann 2008 den 3. Platz bei der Weltmeisterschaft der Herren (!) in der Disziplin 14/1.