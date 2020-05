Plan.Net übernimmt 12snap

"Wir stärken die mobile Kommunikation, einen zukunftsträchtigen Bereich der Gruppe mit dieser Akquisition", kommentiert Florian Haller, Hautpgeschäftsführer von Serviceplan, die Übernahme.



Stefanie Krebs, die 12snap mit 25 Mitarbeitern in München, fünf in Helsinki und 15 im rumänischen Timisoara, alleine führte, zieht in die Geschäftsführung von Plan.Net Solutions ein. Sie führt dieses Unternehmen künftig gemeinsam mit Andreas Walde und Tim Schnabel.



Mit 12snap wechseln die Kunden Nokia und GlaxoSmithKline in das Plan.Net-Portfolio.



Das Unternehmen der Serviceplan-Gruppe war im April 2012 eine Kooperation mit Netbiscuits, einer Cloud-Plattform zur Entwicklung und Realisierung von Web-Apps für mobile Endgeräte, eingegangen. Mit dieser Zusammenarbeit und der 12snap-Akquisition sieht sich Plan.Net für die anstehenden Mobil-Kommunikationsausfgaben gerüstet.



Exkurs: 12snap war vor Jahren in Österreich mit eigener Niederlassung vertreten. Sie wurde von Charly Pall geleitet, der danach zu Google wechselte. Das Mobile Marketing-Unternehmen wurde ebenfalls vor Jahren in Cannes für seine Kreativlösungen mit Löwen ausgezeichnet.



atmedia.at