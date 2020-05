Piesczek wechselt von ATV zu Puls 4

Piesczek präsentierte in den Jahren 2004 und 2005 das Puls TV-Format Österreich um 9. Während dieser Jahre war er weiters Anchorman der Austria TopNews sowie des Fussball-Talks Match am Montag im Programm ProSieben Austria.



Ab 2006 arbeitete er für ATV und moderierte die Fussball-Sendung Volltreffer live sowie ATV Life Für diesen Sender realisierte er unter anderem das Lifestyle-Magazin Jet Set. Piesczek war in der Vergangenheit auch für den ORF sowie für Premiere Austria und SAT.1 tätig.



