Pferd in der Kommunikation. Ein Epilog.

"Diese Lasagne wiehert mich an."

"Geiz ist Gaul."

"Meine Lasagne hat bei Olympia 2008 Silber in Dressur gewonnen."

" Edeka - Wir striegeln Lebensmittel."

In diese Phase "platzt" wiederum eine Kampagne von Wieden+Kennedy für den britischen Mobilfunker Three. Der bietet Interessierten den sogenannten Pony Mixer am. Damit können Nutzer ein Pony nach von ihnen ausgesuchter Lieblingsmusik tanzen lassen und per Video verteilen und teilen.



Nun ist man sich in Ironie wechselseitig verbunden.