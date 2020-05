Paymill erhält weiteres Kapital

Paymill ist in München ansässig und eine Gründung von Mark Henkel, der das Unternehmen auch als CEO führt. Grundlegende Aufbauhilfe für das Unternehmen leistete Rocket Internet und gehört nachwievor zum Investorenkreis, der sich mit Holtzbrinck Ventures und Sunstone Capital sowie mit dem früheren Geldgeber RI Digital Ventures auf vier Investoren erweiterte.



Die derzeitige Gesamtfinanzierung von Paymill beläuft sich auf einen "zweistelligen Millionen-Euro-Betrag". Technisch und praktisch verfügbar ist das Paymill-System, das sich im Kern um Online-Kartenzahlungen dreht, mittlerweile in 34 Märkten in Europa und weltweit.



Das Investment von Holtzbrinck Ventures und Sunstone Capital dient dazu, erklärt Henkel, "um unser beschleunigtes Wachstum fortzusetzen".



Er führt das Unternehmen gemeinsam mit Kilian Thalhammer, Stefan Sambol und Jörg Sutara.



Paymill wird mitunter als Klon von Stripe verstanden.