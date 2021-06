Papst macht Rückzieher gegenüber "Titanic"

Die umstrittene Juli-Ausgabe mit dem "undichten" Papst darf nun wieder verkauft werden. "Wir sind begeistert und feiern schon", sagte Chefredakteur Leo Fischer am Donnerstag nach der Mitteilung der Deutschen Bischofskonferenz. Der eigentlich für Freitag terminierte Prozess vor der Pressekammer des Landgerichts Hamburg fällt aus.

Auch wenn der Prozess nun nicht stattfindet, wollen Titanic-Mitarbeiter am Freitagvormittag bei einer Aktion vor dem Landgericht Restexemplare ausgeben. "Wenn die Nachfrage da ist, werden wir auch nachdrucken", kündigte Chefredakteur Fischer an.

Mit dem Rückzieher wollte der Heilige Stuhl unter Umständen auch ein mögliches buntes Happening verhindern, das die Redaktion in Hamburg rund um den Prozess geplant hatte. Dieses soll aber dennoch stattfinden. Trotz der Absage laden Titanic und die Scherz-Partei Die PARTEI am Freitagvormittag zum angekündigten "Papst-Mittelaltermarkt". Über Facebook wurde folgendermaßen dazu eingeladen: "Geboten werden u.a. Jongleure, Feuerspucker, ein Pranger und die Möglichkeit, eine Hexe zu verbrennen (symbolisch). Interessierte Bürger sollen sich so in die Lebenswelt des Papstes hineinversetzen können und dürfen. Weiteres Highlight: Gratis in der Bibel blättern."

Laut einer Presseerklärung hatte die Nachricht vom Rückzieher die Redaktion gerade zu jenem Zeitpunkt erreicht, als sie sich gerade in einer Protestaktion am Hamburger Wahrzeichen Michel neben dem Standbild Martin Luthers festkettete.

In einer spontanen Stellungnahme erklärte Chefredakteur Leo Fischer: "Wir sehen uns in einer Tradition mit Giordano Bruno, Galileo Galilei und Margot Käßmann, die alle im Nachhinein Recht bekommen haben. Ob das 500 Jahre oder fünf Monate gedauert hat, ist vor der Ewigkeit ohne Bedeutung."

Hintergrund