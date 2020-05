Paperboy will Zeitung und Online verbinden

Das Schweizer Startup kooperiert, um die Printmedien-Bibliothek anbieten zu können, mit NewspaperDirect, einem Print-to-Digital-on-Demand-Anbieter, der über 2.000 Titel in seinem Kiosk führt.



"Über 75 Titel" aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören dazu. Das sind Neue Zürcher Zeitung, Der Standard und Der Tagesspiegel. 780 Titel aus den USA, Großbritannien und Kanada werden dem Kiosk im November hinzugefügt.



Und weil sich das Ganze auch irgendwie refinanzieren soll, bietet Kooaba Verlegern das Management eines Werbe-Inventars in der App an. Die Medienhäuser, die über Paperboy ihre Titel in die digitale Welt vertreiben wollen, können SmartAds, eine von Kooaba entwickelte Werbelösung, weiter verkaufen.



atmedia.at